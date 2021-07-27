В заложниках у российских боевиков в Луганской и Донецкой областях находятся 295 человек, из них 30 - женщины

В заложниках у российских боевиков, оккупировавших отдельные районы Луганской и Донецкой областей, находятся 295 человек, из них 30 — женщины.

Такие цифры в ответ на запрос медийной инициативы за права человека предоставила Служба безопасности Украины 30 июля 2021. Об этом в эфире украинском радио сообщила координатор МИПЛ Татьяна Катриченко.

Она объяснила, что не обязательно все эти люди задержаны по политическим мотивам (т.е. обвиняются представителями незаконных вооруженных формирований в шпионаже, диверсиях и измене) и имеют проукраинскую позицию. Но все эти люди — граждане Украины, поэтому государство пытается их освободить в формате обмена «всех на всех».

В частности, украинская сторона просит об освобождении 30 женщин. Среди них: Оксана Паршина, Наталья Стаценко, Елена Зайцева, Елена Федорук, Марина Юрчак и другие. Некоторые из них до сих пор содержатся в СИЗО, остальные — получили так называемые приговоры и находятся в колонии в Снежном Донецкой области или в Селезневской колонии в Луганской области.

«Сейчас мало говорят о заложниках. Общество не знает их имен и фамилий, а мы смотрим на наш список, в котором 182 человека и ищем формат, как рассказать об этих людях. Нам показалось, что из-за женщин мы сможем раскрыть всю тему, особенно учитывая, что о женщинах отдельно вообще не говорят.

Также есть определенные особенности содержания женщин в заключении. Поэтому сейчас мы выбрали два фокуса: заложницы, которые были освобождены в течение нескольких обменов, и женщины-родные нынешних заложников, которые борются за освобождение своих родственников. Потому что женщины, которые борются за свободу своих родных, попадают под давление представителей НЗФ, им грозит задержание, они вынуждены бежать из оккупированных территорий, и находятся фактически также в заложниках этой ситуации», — рассказала Татьяна Катричено.

Напомним, что в рамках проекта «Женское лицо заложников Донбасса», реализуемой финасовой поддержки Посольство Германии в Киеве / Deutsche Botschaft Kiew, МИПЛ рассказывает истории заложниц, а также жен и матерей заложников, пытающихся освободить родных людей из плена.