В Лисичанске запретили фейерверки и пиротехнику

Распоряжением главы Лисичанской военно-гражданской администрации в городе запретили продавать пиротехнические изделия и фейерверки.

Об этом сообщает сайт Лисичанской ВГА.

"С целью защиты населения от вредного влияния шума и соблюдения правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах Лисичанского городской территориальной общины, недопущения нарушения порядка производства, перевозки, хранения, торговли и использования пиротехнических изделий, требований пожарной и техногенной безопасности, а также предупреждения несчастных случаев, связанных с вырастанием пиротехнических изделий, в соответствии с распоряжением руководителя Лисичанской городской военно-гражданской администрации от 11.08.2021 года №862, запрещается продажа и использование фейерверков, салютов, пиротехнических изделий и других средств пиротехники со световым, искровым, дымовым, звуковым, смесительным эффектами и других взрывоопасных устройств" - говорится в сообщении.

На территории Луганской области продолжается проведение операции объединенных сил, ситуация остается сложной и напряженной.

Одной из причин, которая может дестабилизировать оперативную обстановку, повысить социальную напряженность и привести к непредсказуемым, трагическим последствиям является использование пиротехнических изделий при проведении массовых мероприятий.

Отдел взаимодействия с правоохранительными органами, мобилизационной работы и гражданской защиты Лисичанского городского ВЦА