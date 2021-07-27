В Северодонецке планируют привить и стерилизовать 435 бездомных собак

С 16 августа на территории Северодонецкой громады будет проводиться профилактические прививки от бешенства и стерилизация бездомных собак.

Как сообщает Северодонецкая ВГА, специалисты организации будут вылавливать, стерилизовать, прививать от бешенства, хипповать бездомных животных.

В 2021 году за средства налогоплательщиков планируется обработать 435 бездомных собак всей Северодонецкой громады, включая прилегающие к городу села.

Все ветеринарные процедуры с собаками будут проводиться в уже знакомом горожанам мобильном ветеринарном пункте организации «ЗооКонтроль».

Просьба ко всем неравнодушным гражданам оставлять заявки на обработку бездомных собак по телефону информационной службы ЗооКонтроль: 068-179-29-50 Наталья.

ЗооКонтроль раз обращает внимание северодончан, что не оказывает ветеринарные услуги кошкам и домашними животными.