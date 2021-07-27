Местные бюджеты Луганской области получили почти 2,4 млрд гривень

Начальник Главного управления ГНС в Луганской области Ольга Высочина сообщила о наполнении местных бюджетов. По ее словам, в январе - июле 2021 года в местные бюджеты поступило 2 млрд 357 млн ​​гривень.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 поступления увеличились на 20% или на 393 млн гривень.

Она отметила, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогfv.

В частности, 1 млрд 724 млн грн получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с январем - июлем прошлого года больше на 18,3% или на 266,1 млн гривень.

Единого налога поступило 241,8 млн гривень, что превышает прошлогодний результат на 11% или на 24 млн гривень.

Поступление земельного налога и арендной платы составили 243,3 млн гривень, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 35,8% или на 64,1 млн гривень.

Ольга Высочина акцентировала внимание, что все дополнительные средства получили территориальные громады Луганской области.