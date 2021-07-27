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В Луганской области мошенники получили более 73 тысяч гривень от доверчивых граждан

Вчера, 11:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области жители Старобельска, Попасной и Лисичанска сообщили коды с sms-сообщений псевдо-банковским работникам, после чего с их счетов было списаны деньги на общую сумму более 10 тыс грн.

Жительница Рубежного стала жертвой мошенников, которые представились работниками брокерской компании. Женщине позвонили и предложили осуществить вклад в компанию с целью прибыли, на что она согласилась и по указанию собеседника установила на свой компьютер определенные программы, сообщила регистрационные данные и открыла доступ незнакомцам к компьютеру.

Мошенники с помощью банковского приложения перечислили со счета женщины более 43 тыс грн и перестали выходить на связь с потерпевшей.

Трое мужчин из Северодонецк, которые нашли объявление в Интернете о предоставлении услуг, внесли предоплату в сумме 18 200 грн, но услуги так и не получили.

Аферисты получили доступ к аккаунту социальной сети «Instagram», который принадлежит жительнице пгт Троицкая, и от ее имени попросили знакомую женщины предоставить взаймы 1000 грн. Знакомая согласилась и перечислила деньги, после чего узнала, что страницу «сломано»;

Жительница Северодонецка заказала одежду в Интернете и внесла предоплату 629 грн, но заказ так и не получила.

Полиция в очередной раз напоминает правила, которые помогут уберечь сбережения:
🔹никому не сообщайте коды с смс-сообщений банка и платежных систем, это конфиденциальная информация;
🔹не перечисляйте деньги по требованию неизвестных вам лиц;
🔹видмовтеся от подписки;


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