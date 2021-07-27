В оккупированный Луганск отправили 114 тонн гуманитарной помощи от ООН

ООН отправила новую партию гуманитарной помощи в оккупированные районы Луганской и Донецкой областей. Общий вес помощи составил более 114 тонн.

Вчера, 11 августа, пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения в КПВВ "Счастье" 20 автомобилей с гуманитарной помощью от управления Верховного комиссара ООН.

В автомобилях находятся строительные материалы, предметы и оборудования медицинского назначения общим весом более 114 тонн, предназначенные для гражданского населения, проживающего на временно оккупированной территории Украины в Луганской области.