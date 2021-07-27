В Луганской области 45 новых случаев COVID-19

За 11 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 45 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 27517 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 981 человек.

В Украине за 11 августа выявили 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 588 человек, умерли 24 больных, выздоровели 1039 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве - 205, Харьковской - 93, Одесской - 77, Донецкой - 75 и Львовской - 61 областях.