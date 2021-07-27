Российские оккупанты бьют из артиллерии по домам мирных жителей на Донбассе

11 августа в Донецкой и Луганской областх вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области Новомихайловку и Новоселовку Вторую российские оккупанты обстреляли из артиллерийских систем калибра 122-мм.

В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

В результате обстрела Новоселовка Второй погиб местный житель 1935-го года рождения и повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Возле Луганского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Мироновского враг вел огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе поселка Пески враг обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате российских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.