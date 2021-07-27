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В Украине продолжили адаптивный карантин до 1 октября 2021 года

Вчера, 15:52 citynews.net.ua | Напечатать

На заседании Кабинета Министров Украины 11 августа 2021 принято решение о продлении адаптивного карантина, а также продлении режима чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, текущая эпидемическая ситуация полностью контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций и тяжелых больных коронавирусом.

«Министерство здравоохранения готовит больницы, а количество коек с приподнятым кислородом, по данным Минздрава, составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплено 15000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе», - отметил Премьер-министр.

Также глава украинского правительства рассказал, что за прошедшую неделю в Украине сделали почти 1 млн прививок.

«Будем и дальше ускорять темпы вакцинации. Вакцина у нас есть в достаточном количестве, чтобы каждый желающий мог получить защиту. Поставки происходят регулярно, как за счет государственного бюджета, так и в виде помощи от наших международных партнеров», - подчеркнул Денис Шмыгаль.


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