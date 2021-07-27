В Луганской области поймали поджигателя собственного поля

Недавно в селе Мирная Долина Северодонецкого района произошел пожар на поле, которій оперативно потушили спасатели. Как выяснилось позже, мужчина, арендатор участка, сам поджег сухие остатки из-за нехватки средств на уборку стерни с поля.

В итоге, как сообщили в пресс-службе ГСЧС, поджигатель привлечен к административной ответственности.

Как надеются спасатели Луганской области, уплаченный штраф научит предпринимателя беречь экосистему края, поскольку сжигание сухой растительности и ее остатков является прямым нарушением ряда норм действующего законодательства, влечет наложение не только административных штрафов, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Луганской области напоминает, что с 17 марта 2021 вступил в силу новый Закон Украины об усилении ответственности за сжигание сухой травы, остатков, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах и ​​за их пределами, а именно были внесены изменения в ст. 77 и 77/1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь такие правонарушения влекут за собой наложение штрафа: на граждан от ста восьмидесяти до трехсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3060 грн до 6120 грн) на должностных лиц - от девятисот до тысячи двухсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 15300 грн до 21420 грн).

Всего с начала года пожарно-спасательные подразделения Главного управления ДСНС Украины в Луганской области 746 раз выезжали на пожары сухой травы, камыша и мусора. По состоянию на 11 августа текущего года поймали уже 14 поджигателей, которые будут привлечены к административной ответственности.