В Украине планируют снизить тарифы на электроэнергию. Но не для всех

Тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт в месяц, будет снижен до 1,44 грн за кВт/ч. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Правительства 11 августа 2021 года.

Для домохозяйств, с месячным уровнем потребления более 250 киловатт, тариф на электроэнергию пока останется без изменений.

«Для тех украинских семей, потребляющих более 250 кВт в месяц, цена остается без изменений - то есть 1 гривня 68 копеек», - сообщил глава правительства.

Новые правила начнут действовать с 1 октября 2021 года.

Премьер-министр также остановился на вопросах тарифов на газ.

«НАК «Нафтогаз» запустил тарифный план «Комфортный сезон». По этому плану кубометр газа будет стоить 7,96 грн с НДС независимо от того, какой будет рыночная цена на биржах. Тарифный план действует с 1 октября 2021 по 30 апреля 2022 года. Это действительно очень выгодное предложение, ведь мы видим, что цены на газ на европейских биржах почти достигли 20 гривень за кубический метр топлива», - заявил премьер-министр Украины.

НАК «Нафтогаз» предлагает выгодный тариф для коммунальных предприятий, обеспечивающих население теплом и горячей водой. «Можно в год зафиксировать тариф и платить по 7 гривен 42 копейки за кубометр газа. Призываю местных руководителей не терять время и воспользоваться выгодными предложениями, которые позволят им сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло, которые они теперь устанавливают », - подытожил глава правительства.