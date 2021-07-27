В оккупированном Луганске с 11 августа ужесточают ограничения из-за COVID-19

Жесткий карантин - единственное спасение для жителей оккупированного россиянами Луганска в условиях неконтролируемой эпидемии. Ни лекарств, ни вакцин, ни тестов РФ не поставляет в необходимом количестве.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом, оккупировавшие часть Луганской области боевики ужесточили карантинные меры с 11 августа 2021 года.

В решении «чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве ЛНР», в частности, указано, что работодатели должны контролировать ношение сотрудниками масок или респираторов, а также не допускать их в занимаемые здания или служебный транспорт без лицевых масок (респираторов).

Главам «администраций» городов и районов и перевозчикам «ЧСПК» предписала не допускать работу водителей пассажирского транспорта, включая такси, без лицевых масок (респираторов) и также не допускать перевозку пассажиров без масок.

С 11 августа 2021 года и «до особого распоряжения» на контролируемой российскими оккупантами территории Луганской области приостанавливается:

проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (за исключением мероприятий без участия зрителей или с количеством участников не более 50 человек при условии соблюдения противоэпидемических требований);

проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях без посадочных мест;

работа танцевальных залов (площадок), в том числе в кафе и ресторанах;

проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий (ограничения не распространяются на публичные мероприятия с количеством участников не более 50 человек, при условии соблюдения правил безопасности);

работа кинотеатров, театров, кино-концертных залов (однако если соблюдается заполняемость зала не более 30% – им работать разрешается);

проведение работодателями любых массовых мероприятий, в том числе праздничных корпоративов;

работа аквапарков.

Кроме того, допуск посетителей в фитнес-клубы и спортивные залы должен быть ограничен из расчета на одного человека не менее 10 кв. м площади зала.