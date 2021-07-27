В бюджет плательщики Луганской области перечислили почти 4,5 миллиарда гривень налогов и сборов

За 7 месяцев 2021 года плательщики Луганской области направили в сводный бюджет 4 млрд 471 млн гривень. Это на 1 млрд 035 млн гривен больше, чем январе-июле прошлого года.

В частности, в государственную бюджет поступило 2 млрд 114 млн гривень. По сравнению с показателями за аналогичный период 2020 поступления выросли на 641,8 млн гривень.

Среди основных платежей в государственный бюджет перечислено 740,5 млн гривень налога на доходы физических лиц и военного сбора; 1 млрд 026 млн гривен налога на добавленную стоимость; 93,6 млн гривень налога на прибыль предприятий; 186,8 млн гривень рентной платы за пользование недрами, 22 млн гривень экологического налога.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 2 млрд 290 млн гривень, что превышает фактические поступления за январь-июль прошлого года на 349,9 млн гривень.