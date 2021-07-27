В Луганской области 57 новых случаев COVID-19

За 10 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 57 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом умер 1 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 27472 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений коронавируса - 981 пациент.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1122 случая COVID-19. Умерли - 25 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве - 186, Запорожской - 96, Донецкой - 89, Харьковской - 81 и Днепропетровской - 70 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 261 354 человек, из них 2 193 752 - выздоровели, 53 149 заболевших скончались от осложнений.