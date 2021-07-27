Донецкая область под огнем артиллерии - один погибший и двое раненых

10 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

В Луганской области российские террористы дважды обстреляли поселок Катериновка из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские боевики из артиллерии трижды обстреливали позиции ВСУ и дома мирных жителей, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.

Из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра российские наемники осуществляли обстрел населенного пункта Водяное, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В направлении Невельского российские террористы вели обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки российские наемники обстреливали украинские позиции по противотанковых ракетных комплексов.

У Нью-Йорка россияне дважды обстреливали ВСУ из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра.

В направлении поселка Пески враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

У Луганского и Новолуганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина - находятся в медицинском учреждении, их состояние - удовлетворительное.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

У Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.