Донецкая область под огнем артиллерии - один погибший и двое раненых

Донецкая область под огнем артиллерии - один погибший и двое раненыхВчера, 09:23
10 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.
В Луганской области российские террористы дважды обстреляли поселок Катериновка из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Донецкой области российские боевики из артиллерии трижды обстреливали позиции ВСУ и дома мирных жителей, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.
Из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра российские наемники осуществляли обстрел населенного пункта Водяное, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет.
В направлении Невельского российские террористы вели обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Марьинки российские наемники обстреливали украинские позиции по противотанковых ракетных комплексов.
У Нью-Йорка россияне дважды обстреливали ВСУ из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра.
В направлении поселка Пески враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
У Луганского и Новолуганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина - находятся в медицинском учреждении, их состояние - удовлетворительное.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
У Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.