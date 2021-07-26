В Рубежном у пляжа НПП «Заря» утонули двое мужчин

В Рубежном у пляжа НПП «Заря» утонули двое мужчинСегодня, 10:33
Вчера, 9 июля, в полицию города Рубежное поступило сообщение о том, что двое мужчин нырнули в озеро вблизи пляжа ООО НПП «Заря» и долгое время не появляются на поверхности.
Одновременно с вызовом полиции поступил звонок и в Службу спасения с сообщением о необходимости помощи утопающему.
К месту вызова немедленно было направлено дежурное отделение аварийно спасательных работ ДСНС Украины в Луганской области в составе 5 человек.
К моменту прибытия спасателей из воды уже достали тела двух мужчин без признаков жизни и спасатели немедленно начали проведение комплекса сердечно-легочной реанимации.
По прибытию кареты экстренной медицинской помощи пострадавшие были переданы медицинским работникам.
К сожалению, мужчин 1982 г. р. и 1994 г. р. спасти не удалось и медики констатировали смерть.
Сотрудники следственно-оперативной группы, которые прибыли на место происшествия, предварительно установили, что 39-летний рубежанин и 27-летний житель города Лиман Донецкой области пошли купаться, но выплыть не смогли, в результате чего погибли.