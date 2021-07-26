В Луганской области российские боевики обстреливали пригороды Попасной

За сутки в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Попасной из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новотошковское боевики дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области. вблизи населенного пункта Южное, российские террористы обстреливали позиции украинских военых из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новолуганское противник обстреливал позиции украинских военных из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Новомихайловка противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.