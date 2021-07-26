В Луганской области сгорело 2 гектара кустарника

9 августа в 10:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы и кустарника вблизи автодороги в с. Крейдяне, Старобельского района.

По указанному адресу сразу выехал дежурный караул 28 государственной пожарно-спасательной части 8 ДПРЗ Старобельского районного управления ГУ ДСНС Украины в Луганской области. Прибыв к месту пожара, пожарные подтвердили возгорание сухой травы и кустарника на площади 2,3 га.

Как сообщили в ГСЧС, 13:28 пожар был локализован и еще час спуся полностью потушен.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.