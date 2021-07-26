Луганская «Заря» уступила киевскому «Динамо» в 3 туре Украинской премьер-лиги

Луганская «Заря» в домашнем матче уступила киевскому «Динамо» в третьем туре Украинской премьер-лиги. Матч, который проходил в Запорожье, завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Счет открыл на 17-й минуте Александр Сирота.

На 71-й минуте «динамовец» Карлос де Пена не реализовал пенальти. Спустя 5 минут одиннадцатиметровый не забил игрок «Зари» Денис Фаворов.

Виталий Буяльский удвоил преимущество «Динамо» на 80-й минуте.

На 94-й минуте Овусу-Фримпонг сократил отставание в счете.

Как прокомментировал игру во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зари» Виктор Скрипник, после поражения всегда сложно привести себя в чувство и в нужный ритм.

«Порадовало то, что у ребят было рвение, желание до последних минут. Об уровне «Динамо» говорить не стоит, все знают о нём. Первый стандарт, простая подача и свободный игрок, не перекрытый нашими защитниками, забивает гол. Это скованность футболистов в начале матча, пока они не вошли в нужный тонус. У нас всегда получается второй тайм лучше первого, так же было и сегодня.

Всегда играем на победу, стараемся доминировать, но не всегда получается.

Я считаю, что сегодняшняя игра была лучшей за последние наши встречи. Поражение есть поражение, хорошие моменты возьмём с собой, а отрицательные оставим здесь. Все моменты будем разбирать, те которые не получились, будем отрабатывать» - отметил главный тренер луганской команды.

Фото: ФК Заря