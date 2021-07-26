В Луганской области объявили штормовое предупреждение на 10 августа - грозы и ветер

В Луганской области объявили штормовое предупреждение на 10 августа - грозы и ветерВчера, 14:47
На 10 августа 2021 года синоптики объявили штормовое предупреждение в южных и восточных областях Украины.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, завтра в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и порывы ветра до 15-20 м/с.
Также грозы ожидаются в северных областях Украины.
В Луганской области высокая вероятность грозы в северных районах - Беловодске, Сватово, Марковке.
В Северодонецке прогнозируют дожди и снижение температуры воздуха до +25 градусов.
В то же время в Луганской области сохраняется наивысший уровень пожарной опасности. Сильные порывы ветра могут усилить пожары в случае их возникновения в лесных массивах.