В Луганской области объявили штормовое предупреждение на 10 августа - грозы и ветер

На 10 августа 2021 года синоптики объявили штормовое предупреждение в южных и восточных областях Украины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, завтра в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и порывы ветра до 15-20 м/с.

Также грозы ожидаются в северных областях Украины.

В Луганской области высокая вероятность грозы в северных районах - Беловодске, Сватово, Марковке.

В Северодонецке прогнозируют дожди и снижение температуры воздуха до +25 градусов.

В то же время в Луганской области сохраняется наивысший уровень пожарной опасности. Сильные порывы ветра могут усилить пожары в случае их возникновения в лесных массивах.



