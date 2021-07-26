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В Луганской области сделано более 100 тысяч прививок от COVID-19

Вчера, 13:50 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 9 августа в Луганской области сделано 106 319 прививок против COVID-19, в том числе первой дозой - 64 152 прививок, второй дозой - 42 167 прививок.

Как сообщили в  ГУ «Луганский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины», вакцину Ковишелд получили 13 930 человек, Коронавак - 23 901, Комирнати - 31 098, АстраЗенека - 23 830, Модерна - 13560.

Всего в области работают 13 мобильных бригад, 52 пункта прививки и четыре центра массовой вакцинации населения.
Также жители оккупированного российскими террористами Луганска могут вакцинироваться от COVID-19 на КПВВ в Станице Луганской или в центрах вакцинации Луганской области.


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