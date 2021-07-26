Укравтодор объявил тендер на капремонт 61,5 км дорог в Луганской области.

В Службе автомобильных дорог Луганской области уточнили, что речь идет об обновлении двух участков:

49,5 км дороги Т-13-02 КПП «Танюшевка» - Старобельск - Бахмут

12 км дороги Н-26 Чугуев - Меловое.

Ремонт дорог реализуется благодаря финансированию Международным банком реконструкции и развития в рамках проекта по восстановлению инфраструктуры востока Украины.

Кроме этих двух участков, в рамках соглашения планируется обновить еще 121,6 км дороги Р-66 КПП «Демино-Александровка» - Сватово - Лисичанск - Луганск.

Закупка будет проводиться путем проведения международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР. Как только будут определены и объявлены победители, начнутся активные работы. Компании могут подавать предложения до 7 октября 2021 года.

Эти дороги имеют стратегическое значение для региона, проходят через густонаселенные населенные пункты. Годами они не обновлялись, а с началом войны по ним интенсивно двигалась военная техника.

Всего за 2020-2022 годы в Луганской области планируется отремонтировать около 400 км дорог.

В 2020 году в Луганской области обновлено 194 км. автодорог.

В 2021 году планируется отремонтировать около 250 км автодорог.