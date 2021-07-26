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В Северодонецке пенсионерка отдала мошенникам 128 тысяч гривень

Вчера, 11:23 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке мошенники по схеме «Родственник в беде» обманули пенсионерку на 128 тысяч гривень.
К патрульным полицейским обратился водитель такси и рассказал, что ему позвонил неизвестный, который попросил забрать 20 тыс грн, якобы на лечение, у женщины пожилого возраста и доставить деньги в Лисичанск.

Водителю это показалось подозрительным и он обратился в милицию.

Как установили сотрудники полиции, деньги принадлежат пенсионерке, которую обманули мошенники по схеме «Родственник в беде».

Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее внук совершил ДТП и на лечение потерпевшей необходимые деньги. Пенсионерка согласилась и передала неизвестному мужчине, который пришел за деньгами к ней домой сначала 74 тыс, а затем еще 54 тыс грн.

Через час женщине снова позвонили незнакомцы, и сообщили, что нужны еще деньги, которые после разговора женщина и передала водителю такси.

Информация по данному факту внесена в реестр по ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Сейчас полицейские проводят неотложные оперативно-розыскные мероприятия для выявления личности злоумышленника и его местонахождения.


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