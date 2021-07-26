В Северодонецке пенсионерка отдала мошенникам 128 тысяч гривень

В Северодонецке мошенники по схеме «Родственник в беде» обманули пенсионерку на 128 тысяч гривень.

К патрульным полицейским обратился водитель такси и рассказал, что ему позвонил неизвестный, который попросил забрать 20 тыс грн, якобы на лечение, у женщины пожилого возраста и доставить деньги в Лисичанск.

Водителю это показалось подозрительным и он обратился в милицию.

Как установили сотрудники полиции, деньги принадлежат пенсионерке, которую обманули мошенники по схеме «Родственник в беде».

Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее внук совершил ДТП и на лечение потерпевшей необходимые деньги. Пенсионерка согласилась и передала неизвестному мужчине, который пришел за деньгами к ней домой сначала 74 тыс, а затем еще 54 тыс грн.

Через час женщине снова позвонили незнакомцы, и сообщили, что нужны еще деньги, которые после разговора женщина и передала водителю такси.

Информация по данному факту внесена в реестр по ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Сейчас полицейские проводят неотложные оперативно-розыскные мероприятия для выявления личности злоумышленника и его местонахождения.