Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио по общему количеству наград среди 206 стран-участниц

В Токио завершились соревнования Игр ХХХИ Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украина завоевала место в ТОП-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины , наши 153 спортсмена, которые вышли на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях.

В Токио наша сборная существенно превзошла результат Рио-де-Жанейро-2016, когда было добыто 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), несмотря на то, что команда была представлена ​​большим количеством атлетов (206).

Украинские медалисты Игр ХХХИ Олимпиады:

«Золото»:

Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)

«Серебро»:

Михаил Романчук (плавание, 1500 г. в / c)

Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)

Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м)

Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)

Елена Старикова (велотрек, спринт)

«Бронза»: