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Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио по общему количеству наград среди 206 стран-участниц

Вчера, 10:52 citynews.net.ua | Напечатать

В Токио завершились соревнования Игр ХХХИ Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украина завоевала место в ТОП-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, наши 153 спортсмена, которые вышли на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях.

В Токио наша сборная существенно превзошла результат Рио-де-Жанейро-2016, когда было добыто 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), несмотря на то, что команда была представлена ​​большим количеством атлетов (206).

Украинские медалисты Игр ХХХИ Олимпиады:

«Золото»:

  • Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)

«Серебро»:

  • Михаил Романчук (плавание, 1500 г. в / c)
  • Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)
  • Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)
  • Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м)
  • Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)
  • Елена Старикова (велотрек, спринт)

«Бронза»:

  • Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)
  • Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)
  • Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)
  • Михаил Романчук (плавание, 800 м в / с)
  • Элина Свитолина (теннис)
  • Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)
  • Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)
  • Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)
  • Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м)
  • Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)
  • Владислава и Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)
  • Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)

 


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