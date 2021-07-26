За выходные в Луганской области выявили 15 случаев COVID-19

За прошедшие выходные в Луганской области лабораторно подтверждено 15 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в Луганской области лабораторно подтверждено 27 783 случаев COVID-19. от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 980 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 300 случаев коронавируса. Умерли от осложнений - 5 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, 8 августа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 51, Одесской - 39, Тернопольской - 32, Винницкой - 24 и Черновицкой - 21 областях.

За минувшие сутки были госпитализированы 400 больных, умерли от осложнений - 5 человек.

В Украине уже официально подтверждено 143 случая инфицирования штаммом коронавируса Дельта. Штамм сначала распространялся в самой Индии, затем перекинулся на другие страны, в том числе - на граничащую с Луганской области Россию и сейчас уже распространяется и по территории Украины.

Сейчас больше всего случаев инфицирования «Дельтой» на территории нашей страны зарегистрировано в Волынской, Одесской, Тернопольской областях и городах Черновцы и Киев.