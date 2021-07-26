За двое суток российские боевики 10 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - один погибший

7-8 августа в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреливали поселок Золотое-4 из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Крымского оккупанты обстреливали из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении населенного пункта Новоалександровка российские боевики вели обстрел из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. При этом уже вторую неделю украинские подразделения не уничтожают российские БПЛА.

В Донецкой области, вблизи Светлодарска российские боевики обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских военных из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного раненого - тяжелое.