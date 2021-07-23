15 детей из Попасной отправились в Ивано-Франковский санаторий «Лимница»

С начала войны с РФ при помощи благотворительных фондов и поддержке неравнодушных людей всех областей дети из Луганской области имеют возможность отдыхать и оздоравливаться в самых разных уголках Украины.

Как сообщили в Попаснянской ВГА, в этом году, после окончания почти годового карантина, при финансовой поддержке городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, по приглашению Игоря Максимчука. директора Департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета, 15 детей из Попасной отправились в санаторий «Лимница» для оздоровления и отдыха.

Родители, дети и педагоги учебных заведений Попаснянской громаді выражают искренние слова благодарности за заботу и неравнодушие к детям, которые живут на линии соприкосновения.