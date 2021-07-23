Анита Колесник из Рубежного стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

В чешском городе Плзень проходит чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди юношей и девушек. В состав сборной Украины вошли два представителя Луганской области - Анита Колесник и Илья Сытник из Рубежного.

Анита Колесник из Украины в категории до 63 кг стала лучшей в общем зачете, набрав 78,46 балла.

Очень близко к ней подошла украинка Вероника Бордюг в категории до 57 кг с результатом 78,32 балла.

На третьем месте Виктория Сечка из Польши с 76,35 баллами.

Среди юношей Илья Сытник стал победителем в весовой категории до 74 кг с результатом 617,5 кг в сумме троеборья и занял второе место в абсолютном первенстве.

Тренируют спортсменов Виктор Урбан и Андрей Урбан.

В командном зачете Украина была первой с 60 очками, второй была Польша с 44 очками и третьей Эстония с 12 очками.

Сборная Украины провела лучший соревновательный день, завоевав 4 золотые и 2 серебряные медали.