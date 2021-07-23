В Луганской области ГБР подозревает подполковника полиции в растрате имущества на 400 тысяч гривень

Следователи Территориального управления ГБР Краматорска при содействии ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении главному специалисту Управления логистики и материально-технического обеспечения полиции в Луганской области за растрату стройматериалов на 420 000 гривень.

Установлено, что в 2016 году чиновник, занимая должность начальника отдела, как материально-ответственное лицо получил хозяйственные и строительные материалы. Они были приобретены за государственные средства ГУ МВД Украины в Луганской области для поддержания помещений полиции в надлежащем состоянии.

Однако во время проведения инвентаризации в конце 2018 - начале 2019 специалисты не обнаружили на складах приобретенные товары.

5 августа 2021 полицейскому сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Процессуальное руководство осуществляет Луганская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ДВБ Нацполиции в Луганской области.