В Луганской области ГБР подозревает подполковника полиции в растрате имущества на 400 тысяч гривень

В Луганской области ГБР подозревает подполковника полиции в растрате имущества на 400 тысяч гривеньСегодня, 11:37
Следователи Территориального управления ГБР Краматорска при содействии ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении главному специалисту Управления логистики и материально-технического обеспечения полиции в Луганской области за растрату стройматериалов на 420 000 гривень.
Установлено, что в 2016 году чиновник, занимая должность начальника отдела, как материально-ответственное лицо получил хозяйственные и строительные материалы. Они были приобретены за государственные средства ГУ МВД Украины в Луганской области для поддержания помещений полиции в надлежащем состоянии.
Однако во время проведения инвентаризации в конце 2018 - начале 2019 специалисты не обнаружили на складах приобретенные товары.
5 августа 2021 полицейскому сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Процессуальное руководство осуществляет Луганская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ДВБ Нацполиции в Луганской области.