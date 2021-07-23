В Луганской области за сутки 25 заболевших COVID-19

За 5 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 25 новых случаев COVID-19. от осложнений. вызванных коронавирусом, умер один человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 27 331 заболевших COVID-19. От осложнений за все время пандемии умерли 978 человек.

В Украине за прошедшие сутки заболело 1081 человек. Умерли от осложнений — 16 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве — 164, Херсонской — 95, Одесской — 92, Харьковской — 83 и Львовской — 64 областях.

За сутки 5 августа госпитализировали 516 человек, умерли 16 пациентов, выздоровели — 478 человек.