В Донецкой области российские боевики обстреляли два поселка из артиллерии - ранен мирный житель

5 августа в Луганской и Донецкой областях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ у Золотое-4 и Новотошковского из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области позиции ВСУ в районе Авдеевки российско-оккупационные войска обстреливали из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Галицыновки российские боевики обстреляли окраины поселка и жилые дома из артиллерийских систем 122-го калибра.

В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные участки и дорогу.

Поселок Южное российские оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, поврежден жилой пятиэтажный дом и гражданский автомобиль.

В ответ на обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь среди наших защитников нет.