Людей с инвалидностью буду пропускать через КПВВ в Луганской и Донецкой областях без очереди

Закон, который дает право на внеочередной пропуск людей с инвалидностью через государственную границу и КПВВ на линии разграничения в Луганской, Донецкой областях и админгранице с Крымом, вступил в силу сегодня, 5 августа.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью» 3 августа.

В частности, согласно закону, люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на внеочередной пропуск через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда / выезда на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).