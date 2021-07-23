Спасатели Луганской области получили технику и водолазное оборудование от международных партнеров

В городе Рубежное в рамках реализации проекта международной технической помощи «Поддержка развития потенциала интегрированной противоминной деятельности на востоке Украины» состоялась церемония передачи техники и водолазного оборудования для части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Луганской области.

Делегация Представительства Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине передала спасателям Луганщины специализированную оперативную пиротехническая машину на базе Ford Transit, которая предназначена для обеспечения оперативного прибытия личного состава водолазно-пиротехнических расчетов к местам обнаружения взрывоопасных предметов и транспортировки специального имущества и снаряжения.

Также спасатели Луганщины получили надувную лодку Kolibri, предназначенный для обеспечения проведения работ по гуманитарному разминированию на водных объектах, водолазное снаряжение и подводные металлоискатели.