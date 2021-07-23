Местные бюджеты Луганской области получили более 10 млн гривень от лицензирования алкоголя, табака и топлива

За январь-июль 2021 года бюджет Луганской области пополнился на 10,3 млн гривень от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и топливом.

Всего в Луганской области осуществляют деятельность 1365 субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на право оптовой, розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим.

В январе-июле 2021 года выдано 2092 лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, 108 лицензий на право оптовой, розничной торговле горючим и хранения горючего.

Кроме того, в январе-июля 2021 г. года аннулировано 316 лицензий, из которых 11 - за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий.