В Харькове СБУ пришла за Нацкорпусом - обвиняют в рэкете

В Харьковской области 5 августа проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены «Национального корпуса».

Как сообщает пресс-служба СБУ, на данный момент в Харьковской области проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены «Нацкорпуса».

После окончания оперативно-следственных действий силовики обещают предоставить более подробную информацию.

В то же время сайт Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщает, что сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии «Национальный корпус», среди которых Сергей «Чили» Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

«По словам инсайдера, 5 августа силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовались активистами из „азовского движения“, обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы… На момент подготовки этого материала источник подтверждает факт задержания 7 участников ОПГ.

Напомним несколько дней назад силовики пришли с обыском в организацию нардепа Кивы в Харькове, Северодонецке и Лисичанске, членов которой также обвиняют в создании ОПГ для дестабилизации политической ситуации на в восточных областях Украины.