Укравтодор объявил тендер на капремонт 61,5 км дорог в Луганской области

Как сообщает пресс-центр Службы автодорог в Луганской области, речь идет об обновлении двух участков: 49,5 км дороги Т-13-02 КПП «Танюшевка» - Старобельск – Бахмут и 12 км дороги Н-26 Чугуев - Меловое.

Это важный этап реализации соглашения с Международным банком реконструкции и развития по восстановлению инфраструктуры Востока. Кроме этих двух участков в рамках соглашения планируется обновить еще 121,6 км дороги Р-66 КПП «Демино-Александровка» - Сватово - Лисичанск - Луганск.

«Закупка будет проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР. Как только будут определены и объявлены победители, начнутся активные работы. Компании могут подавать предложения до 7 октября 2021 года», - рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Эти дороги имеют стратегическое значение для региона, проходят через густонаселенные пункты. Годами они не обновлялись, а с началом войны по ним интенсивно двигалась военная техника.