Ощадбанк обещает льготную ипотеку жителям Луганской области

После снятия многолетнего моратория на ипотеку в Луганской области, у местных жителей и переселенцев появилась возможность приобрести собственное жилье в кредит.

Во всяком случае в государственном Ощадбанке обещают выдавать кредит вышеперечисленным категориям граждан.

Как сообщает пресс-служба Ощадбанка, сейчас действуют 5 выгодных ипотечных программ, по большинству из которых заемщикам предлагается фиксированная процентная ставка на весь срок пользования кредитом, то есть с самого начала можно четко определить сумму платежа по кредиту на весь срок его использования и оценить полную стоимость продукта.

А главное банк не может изменить ставку в одностороннем порядке после заключения кредитного договора.

В Луганской области действуют программы на приобретение жилья в Северодонецке и Лисичанске.

Подробнее с ипотечными продуктами Сбербанка можно ознакомиться на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua (и воспользоваться кредитным калькулятором для самостоятельного расчета) либо в любом отделении Сбербанка.