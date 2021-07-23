Пророссийский боевик «ДНР» проведет 10 лет в тюрьме за преступления против Украины

По материалам контрразведки СБУ суд назначил участнику незаконных вооруженных формирований «ДНР» наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Боевик оказывал вооруженное сопротивление силам АТО / ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Злоумышленник признан виновным по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.

Контрразведчики задержали боевика в мае 2021 года на линии разграничения. Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных Сил Украины.

Мероприятия по выявлению и документированию противоправной деятельности проводили сотрудники контрразведки и следователи СБУ.