Зеленский посоветовал уезжать в РФ из оккупированных Луганска и Донецка тем, кто считает себя россиянами

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована.

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу «Дом».

«Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считаешь, что «Наше дело правое — нам в РФ, мы русские». Большой ошибкой будет оставаться жить на Донбассе.

Ради своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет.

Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам читаешь книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец — будь там. Эта земля будет деоккупирована» — сказал Зеленский.