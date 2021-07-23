Сегодня утром российские войска обстреляли дома из артиллерии в Донецкой области - ранен местный житель

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли мирный населенный пункт Красногоровка вблизи линии разграничения из применением противотанковых пушек.

5 августа 2021, около восьмого утра, российские наемники совершили обстрел из противотанковых пушек МТ-12 населенный пункт Красногоровка Донецкой области, в результате чего тяжело ранен местный житель и повреждено гражданские здания.

Украинская сторона СЦКК находится на месте происшествия, осуществляя фотофиксацию и верификацию очередного преступления российско-оккупационных войск против мирного населения на украинской земле.

Указанные действия вооруженных формирований РФ являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей.

Раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.