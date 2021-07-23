В Луганской области для жителей Троицкого и Новозвановки организовали автобусы в Попасную

Уже не один год актуальной проблемой для жителей сел Троицкое и Новозвановка является проезд до города Попасная. Жители с этим вопросом неоднократно обращались к районной власти и власти на местах, но отсутствие дорог, малое количество жителей и бюрократические процедуры не позволяли запустить автобусы.

Также перевозчиков отпугивала близость к фронту - в районе этих населенных пунктов российские террористы регулярно обстреливают украинских военных.

Благодаря помощи «Благотворительный Фонд «Адра Украина» при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины, в рамках проекта «Предоставление людям доступа к важнейшим услугам и услуга по охране здоровья, проживающих в изолированных громадах в Донецкой и Луганской областях» была начата бесплатная перевозка жителей сел Троицкое и Новозвановка с помощью «социального транспорта».

Социальный транспорт будет предоставлять услугу два раза в неделю, каждый вторник и четверг в течение года. Выезд из Троицкого в 7.00, с Новозвановка 7.30 ч. Возвращение из Попасной в 12.00.

Право первоочередного использования социального транспорта предоставляется следующим категориям:

пожилые люди (65+)

люди с инвалидностью;

люди с хроническими заболеваниями, нуждаются в постоянном лечении;

люди с онкологическими заболеваниями

семьи с низким доходом.

Первые выезды уже были осуществлены на этой неделе.

Телефоны диспетчера для справок и записи на втобус Троицкое-Попасная и Новозвановка-Попасная: +380508382949, +380965867787.