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В Луганской области для жителей Троицкого и Новозвановки организовали автобусы в Попасную

Сегодня, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

Уже не один год актуальной проблемой для жителей сел Троицкое и Новозвановка является проезд до города Попасная. Жители с этим вопросом неоднократно обращались к районной власти и власти на местах, но отсутствие дорог, малое количество жителей и бюрократические процедуры не позволяли запустить автобусы.

Также перевозчиков отпугивала близость к фронту - в районе этих населенных пунктов российские террористы регулярно обстреливают украинских военных.
Благодаря помощи «Благотворительный Фонд «Адра Украина» при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины, в рамках проекта «Предоставление людям доступа к важнейшим услугам и услуга по охране здоровья, проживающих в изолированных громадах в Донецкой и Луганской областях» была начата бесплатная перевозка жителей сел Троицкое и Новозвановка с помощью «социального транспорта».
Социальный транспорт будет предоставлять услугу два раза в неделю, каждый вторник и четверг в течение года. Выезд из Троицкого в 7.00, с Новозвановка 7.30 ч. Возвращение из Попасной в 12.00.

Право первоочередного использования социального транспорта предоставляется следующим категориям:

  • пожилые люди (65+)
  • люди с инвалидностью;
  • люди с хроническими заболеваниями, нуждаются в постоянном лечении;
  • люди с онкологическими заболеваниями
  • семьи с низким доходом.

Первые выезды уже были осуществлены на этой неделе.

Телефоны диспетчера для справок и записи на втобус Троицкое-Попасная и Новозвановка-Попасная: +380508382949, +380965867787.


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В Луганской области для жителей Троицкого и Новозвановки организовали автобусы в Попасную