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Умер украинский государственный деятель Евгений Марчук

Сегодня, 10:08 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 5 августа, умер украинский государственный деятель Евгений Марчук, который был первым председателем Службы безопасности Украины (1991-1994) после обретения страной независимости, затем четвертым премьером (1995-1996) и главой Минобороны (2003-2004).

Новость в Facebook сообщила его вдова Лариса Ившина.

Евгению Марчуку было 80 лет.

С 21 ноября 2018 по 19 мая 2019 представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность.

С Евгением Марчуком ассоциируется становления СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины.

Принимал участие в выборах президента Украины 1999 года, где в первом туре набрал 2138356 голосов (8,13%), заняв 5 место из 13 претендентов.

Указом президента Кучмы от 10 ноября 1999 (N 1453/99) Марчук был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С июня 2003 до сентября 2004 - Министр обороны Украины. За время пребывания на этой должности участвовал в урегулировании конфликта вокруг острова Тузла.

19 мая 2008 назначен советником (вне штата) президента Ющенко.

10 декабря 2014 возглавил Международный секретариат по безопасности и гражданской сотрудничества между Украиной и НАТО. Евгений Марчук должен был представлять и координировать всю деятельность международного сотрудничества в вопросах безопасности в формате Украина-НАТО, Украина-ЕС.


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