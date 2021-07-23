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Российские боевики обстреливают Донецкую область из артиллерии, Луганскую - из гранатометов

Сегодня, 09:40 citynews.net.ua | Напечатать

4 августа в Луганской и Донецкой областях Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области российские боевики обстреляли поселок Новотошковское из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотое-4 российские оккупанты вели обстрел поселка из автоматических станковых и ручные противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечения линии разграничения.

В Донецкой области российские террористы обстреливали украинских военных в районе Мирного, Павлополь и гранитная из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Поселок Южное российские террористы обстреляли из запрещенных Минск соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный получил боевую травму. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровье- удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 5 августа, Зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В Авдеевке российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.


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