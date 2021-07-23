В Луганской области 46 новых случаев COVID-19 и двое умерших

За 4 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 46 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли два человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 27306 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 977 человек.

В Украине последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости - за прошедшие сутки выявлено 1052 случая COVID-19, от осложнений умерли 25 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 187, Одесской - 75, Запорожской - 62, Харьковской - 59 и Винницкой - 57 областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 256 397 человек; выздоровели - 2 188 815 человек; умерли от осложнений - 53 049 заболевших;