Для детей из многодетных малообеспеченных семей выделят по 2 тысячи гривень на подготовку к учебному году

Кабмин во время очередного заседания 4 августа принял решение о выплате по 2000 гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи.

«По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского мы направляем помощь 145 тысячам детей по всей стране, которые по состоянию на 1 августа этого года достигли возраста 6-18 лет. Эти средства помогут многодетным семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи. Общий размер программы составит 290 млн гривень, и выплаты должны быть проведены уже в этом месяце», - подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также Правительство поддержало решение о запуске пилотного проекта в громадах по социальной работе с семьями и детьми, принадлежащих к уязвимым группам населения. По словам Дениса Шмыгаля, инициатива направлена ​​на поддержку украинских громад, которые теперь смогут улучшить качество социальных услуг, предоставляемых ими.

«Проект рассчитан на два года, и в 2022 году будет выделено 18 млн грн на его реализацию», - отметил Премьер-министр.