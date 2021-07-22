Украинский борец Жан Беленюк завоевал первое золото для Украины на Олимпийских играх в Токио.

Триумфальным выдался для нашей сборной выступление представителя греко-римской борьбе Жана Беленюк (до 87 кг). К олимпийскому серебру Рио-2016 украинский борец добавил золото Токио-2020.

Венгр Виктор Льоринц, который в финале мирового первенства-2019 уступил нашему борцу, и на этот раз не помешал воплощению олимпийской мечты представителя Украины.

Со счетом 5: 1 Беленюк победил соперника и стал Олимпийским чемпионом!