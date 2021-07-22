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Мужчину, который пришел с гранатой в здание Кабинета министров, задержали - подробности

Сегодня, 13:08 citynews.net.ua | Напечатать

Мужчину, который пришел с гранатой в здание Кабинета министров, задержали.

Как сообщили в полиции, мужчину пришедшего с гранатой в здание Кабмина задержали. У него действительно была боевая граната

Переговоры со злоумышленником проводил его друг Василий Олексюк.

Как мы сообщали ранее, неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожал взорвать.

На видео было слышно, как мужчина говорит, что это захват здания, показывает выдернутую чеку и приказывает убрать людей из холла. «Я живым не уйду сегодня, я сяду на 10 лет», — сумбурно говорит он.

Как сообщил глава нацполиции Игорь Клименко, полиция провела спецоперацию по обезвреживанию гражданина. Он будет выступать в качестве подозреваемого.

«Ситуация нестандартная, поскольку это был участник АТО прошел горнило боевых действий, был дважды ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму.

Совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные события.

Мы занимаемся расследованием этого дела. Однозначно, что совершено преступление, уголовное производство откроют по 4 статьям. Одна из них, самая тяжелая, „Захват заложников“, до 15 лет. В этой стране никто не нарушать закон, тем более, угрожать оружием. У него в руках была боевая граната, которая могла нанести вред людям и госздания. Граната — РГН» — рассказал Клименко.

Переговоры с нарушителем проводил друг мужчины Василий Олексюк. По словам главы Нацполиции, именно этот друг помог обезвредить преступника.

Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич (фейсбук страница). Он бывший боец ​​Айдара, член общественной организации «Бучанська варта».


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Мужчину, который пришел с гранатой в здание Кабинета министров, задержали - подробности