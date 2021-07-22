С 5 августа на КПВВ в Станице Луганской станет обязательной самоизоляция или ПЦР-тест

С 5 августа 2021 года меняются правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда с оккупированными Луганской, Донецкой областями, а также АР Крым, связанные с карантином.

Эти изменения, в том числе касающиеся правил пересечения государственной границы и контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на востоке Украины и админмежах с временно оккупированным Крымом.

Теперь жителяям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей будет необходимо установить приложение «Вдома» для обсервации, или пройти обязательный ПЦР-тест на COVID-19.

Как и ранее, самоизоляция, обсервациям лица в связи с пересечением государственной границы не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы.

Данная норма не касается лиц, прибывших из России, Индии и находились на их территории более семи дней в течение последних 14 дней.

Для лиц, прибывших из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя самоизоляция не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.

Кроме этого, самоизоляция для граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя не обязательна в случае:

лиц, не достигших 18 лет;

работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

участников внешнего независимого оценивания;

лиц, которые намерены вступить в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к вступлению в государственных высших учебных заведений, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, сопровождающих лиц, указанных в абзацах четвертом — шестом настоящего подпункта;

граждан Украины, готовых осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором;

лиц, имеющих документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19;

граждан Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной Всемирной организацицией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Иностранцам и лицам без гражданства, за исключением отдельных категорий прежнему при въезде в Украину нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхование от COVID-19, который действует на весь срок пребывания в Украине, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс -тестирование на COVID-19, проведенных не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных, или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признание документов о вакцинации от COVID-19 или о взаимном признании COVID сертификатов.

В то же время решением Правительства определено, что лица, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, подлежат самоизоляции. Это касается как граждан Украины так и иностранцев.

Должностные лица Государственной пограничной службы проверяют установку и активацию лицами мобильного приложения во время пересечения ими государственной границы или контрольных пунктов въезда-выезда.

Срок самоизоляции составляет 10 дней для лиц, совершивших пересечение государственной границы или контрольных пунктов въезда-выезда, и начинается через 72 часа с момента пересечения. Эта норма также не касается лиц, прибывших из России, Индии и находились на их территории более семи дней в течение последних 14 дней.

Для граждан, которые совершили пересечение государственной границы и прибыли из России, Индии и находились на их территории более семи дней в течение последних 14 дней, срок самоизоляции составляет 14 дней, которая начинается с момента пересечения государственной границы и не может быть прекращено раньше.