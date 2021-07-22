В здание Кабмина пришел мужчина с гранатой и угрожает взрывом

В здание Кабинета министров вошел мужчина с гранатой и угрожает ее взорвать.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, после получения информации о мужчине с гранатой в здании Кабмина на место выдвинулась полиция.

С захватчиком ведут переговоры. Полиция примет предусмотренные законом меры, если он не прекратит нарушение.

О деталях происшествия правоохранители обещают сообщить позже.

На видео слышно, как мужчина говорит, что это захват здания, показывает выдернутую чеку и приказывает убрать людей из холла. "Я живым не уйду сегодня, я сяду на 10 лет", – сумбурно говорит он.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что к Кабмину подъехал спецназ – возможно будет штурм. По его словам, на сегодня запланировано заседание правительства, переносить его пока не планируют.



