СБУ заявила о завершении расследования в отношении российского боевика Игоря Безлера

СБУ сообщила о завершении досудебного расследования в отношении российского боевика Игоря Безлера.

Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

По информации Медийная инициатива за права человека пока в суд будут переданы только два из множества эпизодов, в которых фигурирует Безлер (он же "Бес"). Они касаются похищения, пытки и убийства в 2014 году рядового батальона "Артемовск" Алексея Кудрявцева и волонтера Александра Крайникова.

К слову, факт похищения и убийства Александра Крайникова его матери пришлось доказывать через суд. Есть соответствующее решение Краматорского городского суда от 2018 года. В нем говорится о том, что госпожа Клавдия, зная, что банда Беса удерживает ее сына, дважды встречалась с Безлером, и в конце концов он сообщил, что отпустил Александра.

Но свидетели, которые находились в плену вместе с Крайникова, сообщили суду, что собственными глазами видели, как после жестокого избиения Александра, Безлер собственноручно достал пистолет и несколько раз выстрелил ему в голову.

Об убийстве Алексея Кудрявцева известно меньше. Но в сети сами боевики публиковали видео допроса Алексея и угрожали ему убийство. Также свидетели видели, как из комнаты, где пытали Алексея выносили черный мешок с телом.

Среди большого количества эпизодов, в которых гражданин РФ Игорь Безлер фигурирует как подозреваемый или находится в розыске, в этих двух оказалось больше доказательств, поэтому эти производства и передаются в суд первыми.

За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Это не означает, что расследование других преступлений, к которым может быть причастен Безлер, завершены. По нашей информации, расследование продолжаются, в частности не только о его деятельности в Донбассе, но и на участие в оккупации Крыма.