» » СБУ заявила о завершении расследования в отношении российского боевика Игоря Безлера

СБУ заявила о завершении расследования в отношении российского боевика Игоря Безлера

Сегодня, 10:43 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ сообщила о завершении досудебного расследования в отношении российского боевика Игоря Безлера.

Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны. 

По информации Медийная инициатива за права человека пока в суд будут переданы только два из множества эпизодов, в которых фигурирует Безлер (он же "Бес"). Они касаются похищения, пытки и убийства в 2014 году рядового батальона "Артемовск" Алексея Кудрявцева и волонтера Александра Крайникова.

К слову, факт похищения и убийства Александра Крайникова его матери пришлось доказывать через суд. Есть соответствующее решение Краматорского городского суда от 2018 года. В нем говорится о том, что госпожа Клавдия, зная, что банда Беса удерживает ее сына, дважды встречалась с Безлером, и в конце концов он сообщил, что отпустил Александра.

Но свидетели, которые находились в плену вместе с Крайникова, сообщили суду, что собственными глазами видели, как после жестокого избиения Александра, Безлер собственноручно достал пистолет и несколько раз выстрелил ему в голову.

Об убийстве Алексея Кудрявцева известно меньше. Но в сети сами боевики публиковали видео допроса Алексея и угрожали ему убийство. Также свидетели видели, как из комнаты, где пытали Алексея выносили черный мешок с телом.

Среди большого количества эпизодов, в которых гражданин РФ Игорь Безлер фигурирует как подозреваемый или находится в розыске, в этих двух оказалось больше доказательств, поэтому эти производства и передаются в суд первыми.

За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Это не означает, что расследование других преступлений, к которым может быть причастен Безлер, завершены. По нашей информации, расследование продолжаются, в частности не только о его деятельности в Донбассе, но и на участие в оккупации Крыма.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:16

Для детей из многодетных малообеспеченных семей выделят по 2 тысячи гривень на подготовку к учебному году

Сегодня, 15:11

Жан Беленюк завоевал первое золото для Украины на Олимпийских играх в Токио

Сегодня, 13:08

Мужчину, который пришел с гранатой в здание Кабинета министров, задержали - подробности

Сегодня, 11:36

С 5 августа на КПВВ в Станице Луганской станет обязательной самоизоляция или ПЦР-тест

Сегодня, 11:20

В здание Кабмина пришел мужчина с гранатой и угрожает взрывом

Сегодня, 10:43

СБУ заявила о завершении расследования в отношении российского боевика Игоря Безлера

Сегодня, 10:31

В Луганской области выросла заболеваемость COVID-19

Сегодня, 10:26

За сутки в Луганской и Донецкой областях 9 обстрелов со стороны российских боевиков

Вчера, 15:56

Спортсменки из Луганской области завоевали награды юниорского первенства Европы по настольному теннису

Вчера, 15:53

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины запретил политикам кататься в зону ООС

Вчера, 14:51

В Луганской области Нацкорпус обвинил Гайдая и Лесхоз в вырубывании лесов — Видео

Вчера, 11:51

Оккупированные Лутугино и Успенка остались без воды

Новости Украины:

Вчера, 10:19

В Киеве нашли повешенным главу «Беларуского дома в Украине» Шишова - полиция знала об угрозе его жизни

2-08-2021, 13:26

В Киеве температура за июль превысила норму на 3 градуса и установила 4 рекорда

2-08-2021, 09:27

Во Львове упавшее дерево убило двух людей в парке

30-07-2021, 20:06

Преимущества электрических бойлеров для нагрева воды

30-07-2021, 12:54

В Одессе задержали организаторов мошеннического «Call-centre» с миллионными оборотами

29-07-2021, 13:54

В Киеве запустили новые автобусы с кондиционером и без шансона

28-07-2021, 14:27

Крестный ход как биологическое оружие против Украины

27-07-2021, 17:54

Бывшую одесскую тюрьму выставили на повторный приватизационный аукцион

27-07-2021, 13:59

Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге - соцопрос

26-07-2021, 11:53

В Днепропетровской и Кировоградской областях больше всего нарушений в сфере обращения с отходами

23-07-2021, 16:53

После ливней в Одессе рекомендуется временно воздержаться от купания в море

22-07-2021, 10:05

Последствия «затяжного» ливня в Одессе: Сломанные деревья, затопленные улицы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

СБУ заявила о завершении расследования в отношении российского боевика Игоря Безлера » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня